أحمد سليمان يتابع ودية الزمالك امام زد

حرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد بملعب النادي، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية أمام فريق زد، والمقامة حالياً في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.



يأتي تواجد عضوي المجلس من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة السوبر المحلي.

تشكيل الزمالك في مباراة زد الودية

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد حمدي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد محمود.

خط الوسط : زياد كمال - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - كونراد ميشالاك.

المندوه رئيساً لبعثة الزمالك في السوبر المصري

على جانب آخر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول التي ستسافر إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبو ظبي يوم الخميس المقبل، الموافق 17 أكتوبر الجاري ، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الونش يواصل التأهيل على هامس مران الزمالك

وخاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المباراة الودية المقامة حالياً أمام إيسترن كومباني على ملعب النادي، في إطار استعدادات الأبيض لبطولة السوبر المحلي.

وأدى "الونش" فقرات تأهيلية وبدنية خاصة تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش المعد البدني للفريق، ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيز اللاعب بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا