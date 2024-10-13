جوميز يتحدى مجلس الزمالك في صفقة السويدي.. وأزمة جديدة في الطريق

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل غلق القيد المحلي.

وأكد الناقد الرياضي مصطفى جويلي، في فيديو عبر منصة "الوفد لايف"، أن السويدي كارلوس ستراندبيرغ، لاعب السيلية القطري، أبدى مرونة في الانضمام للزمالك.

وأشار إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يرفض انضمام اللاعب للقلعة البيضاء، على الرغم من إصرار مجلس الإدارة على إتمام التعاقد مع السويدي.

بينما أوضح أن هناك مفاوضات قوية مع لاعب الوسط عمرو قلاوة، لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، من أجل تدعيم هذا المركز، بعد طلب جوميز من الإدارة التعاقد مع صفقة سوبر في هذا وسط الملعب.

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