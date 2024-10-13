الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران لتخفيف الرد الإسرائيلي

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران في محاولة لتخفيف الرد العسكري الإسرائيلي في مواجهة تصاعد التوترات مع طهران وحلفائها في المنطقة، تأتي هذه العقوبات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث تسعى واشنطن إلى كبح أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإقليمي.

تركز العقوبات الجديدة على قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، في محاولة لتقليص مصادر تمويل إيران لنشاطات عسكرية في الشرق الأوسط. هذا الإجراء من شأنه، بحسب التحليلات الأمريكية، أن يساهم في تخفيف الضغوط على إسرائيل التي تواجه تحديات أمنية متزايدة على عدة جبهات.

في سياق متصل، ذكرت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي بدأ بفرض قيود صارمة على استخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف والذخائر، نظراً لتراجع مخزون الذخيرة بشكل كبير. وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية رفعت مستوى الموافقة المطلوب لاستخدام هذه الأسلحة، بحيث باتت تتطلب توقيع كبار القادة العسكريين.

يأتي هذا التقييد في ضوء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والذي فرض ضغوطاً إضافية على الجيش الإسرائيلي في تأمين إمدادات الذخيرة. وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة العسكرية باتت قلقة بشأن القدرة على الحصول على شحنات أسلحة في ظل استمرار الحظر الدولي وتزايد الطلب على الذخائر بسبب العمليات العسكرية المتواصلة.

وأكدت "هآرتس" أن هناك حالة من القلق المتزايد داخل أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول قدرة إسرائيل على تأمين إمدادات جديدة من الأسلحة في المستقبل القريب. ومع استمرار العمليات العسكرية المكثفة، خصوصاً في قطاع غزة، تتزايد المخاوف من نفاد المخزون المتاح وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات العسكرية الطارئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المخاوف تأتي في وقت حرج، حيث تشدد الحكومة الإسرائيلية على أهمية تأمين شحنات أسلحة إضافية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، في ظل القيود المفروضة دولياً على تصدير الأسلحة.

ترامب يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة قريبًا

أعرب المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب عن مخاوفه من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة خلال الأشهر المقبلة بسبب سياسات إدارة الديمقراطيين الذين يتولون السلطة في الولايات المتحدة.

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ولاية كاليفورنيا يوم الأحد، قال ترامب: "أخشى خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة أن نجد أنفسنا في مواجهة حرب عالمية بسبب الأشخاص الذين يديرون الحكومة في الوقت الحالي". وأضاف أن سياسات الإدارة الحالية قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الدولية وزيادة احتمالية الصراع.

وأكد ترامب في كلمته أن أولويته إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون حل الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يستطيع "إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة" من خلال سياسات دبلوماسية جديدة. كما وعد بإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط ووقف "الفوضى" التي تعصف بالمنطقة.

يُذكر أن ترامب انتقد مرارًا السياسات الخارجية الحالية للولايات المتحدة، متهمًا إدارة الرئيس جو بايدن بالفشل في التعامل مع الأزمات الدولية بشكل فعال، مما يزيد من المخاطر على الساحة العالمية.