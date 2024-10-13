كانوا نايميين.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل وفاة زوجين وطفليهما بعد تسريب الغاز

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تحقيقاتها في واقعة مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة فتاة خامسة بعد استنشاقهم غاز داخل منزل الأسرة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة ووفاة الزوجين واثنين من أطفالهما إثر استنشاقهم غاز أثناء نومهم بمسكنهم، وإصابة ابنتهما الطفلة بعمر 15 عاما بحالة اختناق، واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال الشهود.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص، بينهم زوجين وطفليهما، وإصابة ابنتهما الطفلة بعمر 15 عاما بحالة اختناق، وتم نقل المصابة إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي افسعافات اللازمة، تم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.