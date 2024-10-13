الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

كانوا نايميين.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل وفاة زوجين وطفليهما بعد تسريب الغاز

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تحقيقاتها في واقعة مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة فتاة خامسة بعد استنشاقهم غاز داخل منزل الأسرة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

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إصابة 3 أشخاص في حادث إنفجار إسطوانة غاز بالفيوم

وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة ووفاة الزوجين واثنين من أطفالهما إثر استنشاقهم غاز أثناء نومهم بمسكنهم، وإصابة ابنتهما الطفلة بعمر 15 عاما بحالة اختناق، واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال الشهود.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص، بينهم زوجين وطفليهما، وإصابة ابنتهما الطفلة بعمر 15 عاما بحالة اختناق، وتم نقل المصابة إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي افسعافات اللازمة، تم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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