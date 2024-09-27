إطاعة لمشعوذ.. إعدام موظف غاز اعتدى على طفلة ثم تخلص منها خنقاً

قتل طفلة.. من الشرق للغرب وبمختلف أنحاء العالم تواجه الأطفال جرائم بشعة، فوقعت جريمة جديدة في حق الطفولة البريئة منذ أشهر، وحكمت محكمة هندية أمس على وكيل توصيل غاز يبلغ من العمر 33 عامًا بالإعدام بتهمة اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، لينال جزائه على فعلته الشنيعة.

وتعتبر الضحية هي الطفلة الوحيدة لمالك العقار الذي يقيم فيه المتهم في منطقة "تيلجالا" بكلكتا، ووقعت الجريمة في مارس من العام الماضي، حسب التقارير الهندية.

الزوجة شاهد حاسم في قضية قتل الطفلة بعد الاعتداء عليها

ووفق لصحيفة "The Times of India"، كان من بين الذين شهدوا ضد الجاني المدعو "ألوك كومار" زوجته، التي كانت حاملاً بطفلهما وقت ارتكاب الجريمة، وقدمت شرطة كلكتا لائحة اتهام مكونة من 250 صفحة في غضون 80 يومًا من وقوع الجريمة.

وبعد إلقاء القبض عليه، ادعى المتهم أنه قتل الطفلة من أجل "مصلحة" ابنه الذي لم يولد بعد بناءً على نصيحة أحد المشعوذين.

ولكن مع التحقيق تم كشف كذبه، فقد كشف تشريح الجثة أن الطفلة توفيت نتيجة الخنق وإصابات في الرأس وتعرضها لاعتداء جنسي.

كما شهد ضد المتهم خمسة وأربعون شاهداً، من بينهم زوجته وقال المدعي العام الهندي "شيبناث أديكاري": "كانت شهادة الزوجة حاسمة، ولم يتحول أي من الشهود إلى موقفهم".