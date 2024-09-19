ضبط صاحب مستودع بوتاجاز لتصرفه في 500 أسطوانة غاز بالأقصر

خلال حملة تفتيشية

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، وإدارتها حملات صباحية و مسائية مستمرة؛ أسفرت عن ضبط صاحب مستودع بوتاجاز لتصرفه في 500 أنبوبة منزلى.

كما تم ضبط 51 مخالفة لعدم الإعلان عن الاسعار لمنشآت تجارية 10 منها تخص مستودعات دقيق أهليه و تجار تموين، وضبط منشأه تدار بدون ترخيص .

كما تم ضبط مخبز سياحى لعدم مطابقة الخبز السياحى المنتج للمواصفات المقرره من قبل الوزارة، و ضبط متعهد بوتاجاز لتخلفة عن تقديم الأداخطار الشهرى؛ و تم تحرير محاضر للمخالفين لحين تصرف النيابة العامة بشأنهم.

و من ناحية أخرى تم رصد عدد 44 مخالفات لمخابز بلدية شملت: تصرف صاحب مخبز فى ربع طن دقيق بلدى مدعم من الحصه الخاصة به، ترصيد نحو أكثر من نص طن دقيق بلدى مدعم لمخبز بلدى مدع، 14 عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات المقررة، و14 نقص وزن الرغيف البلدى المدعم، و3 عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و5 عدم وجود ميزان داخل المخبز، و7 عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز.

وعلى صعيد متصل تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنه 2024 بشأن رفع أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلي إلى 150 جنيه و التجاري الى 300 جنيه حيث تمت المتابعة وحصر و جرد و ترصيد كافه المنشآت الخاصه بغاز البوتاجاز ( الغاز الصب داخل محطة تعبئة البوتاجاز بالطود - جميع المستودعات - شركات البالون الطائر) فكان رصيد المحافظه نحو 9600 اسطوانه منزلي 523 اسطوانه تجاري و 106 أسطوانة زنة 50 كيلو تخص شركات البالون تم ترصيد كافه الكميات و الأخطار بالبيع بالسعر الجديد مع إفادة الهيئة العامة المصرية للبترول مع مراعاه تنفيذ قرار محافظ الأقصر رقم 423 لسنه 2024 الصادر في صباح 2024/9/18 الخاص بتكلفه نقل الاسطوانات المنزلي من 5 ل 10 جنيهات و التجاري من 10 الى 20 جنيه حسب المسافات بالكيلو متر .

وشدد الدكتور وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر على تنفيذ حملات على المطاعم الشعبية و الخبز السياحى و المقاهي الشعبية لضبط المتلاعبين بالاسعار و انتهاز فرصة رفع أسطوانات البوتاجاز حيث أنها واحدة من عناصر الإنتاج و ليس كلها.

وأوضحت المديرية أنه تم تكثيف الرقابة و المتابعة الميدانية على كافه المنشآت التجارية للمتابعه و البيع بالاسعار الرسميه المقرره واتخاذ اللازم حيال وجود أي مخالفات.