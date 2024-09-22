الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مقتل ١٩ شخصا وإصابة آخرين في انفجار منجم غاز بإيران

انفجار منجم غاز
انفجار منجم غاز

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون في انفجار غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي،  وفقا لما أوردته وكالة "سكاي نيوز عربية". 

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ولا يزال 30 شخصا محاصرين داخل المنجم.

وقال التلفزيون الإيراني إن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو.

وأضاف أن إجمالي 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع السبت الساعة التاسعة مساء (1730 بتوقيت جرينتش).

وأشارت إلى أن الوفيات حدثت في منجم للفحم في تاباس، على بعد حوالي 540 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران.

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