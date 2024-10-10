انفجار أسطوانة غاز تصيب فتاة تفاصيل

حدث منذ قليل انفجار أسطوانة غاز نتيجة حدوث تسرب أثناء تجهيزها وجبة الغداء مما أدي الى اصتبة طالبة بحروق متفرقة بالجسد إثر انفجار

البداية كانت بتلقى مأمور مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طالبة في عقدها الثاني مصابة بحروق بنسبة 80% وادعاء حدوث انفجار أسطوانة غاز ومقيمة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة المصابة أفادوا بأنه أثناء قيامها بتجهيز وجبة الغداء حدث تسرب غاز وانفجار الأسطوانة وإصابتها جراء ذلك.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.