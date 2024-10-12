تراجع جديد في أسعار حديد التسليح اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار حديد التسليح اليوم السبت.. انخفضت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت في اسواق الحديد المصرية ومن أرض المصنع، بقيمة 770 جنيهًا للطن، وحقق سعر الحديد الاستثماري تراجعًا مسجلاً نحو 39 ألفًا و308 جنيهات للطن، محققًا نسبة انخفاض بلغت نحو 1.92% مقارنة بما كانت عليها الأسعار أمس، حيث سجل نحو 40 ألفًا و78 جنيهًا للطن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

كما تراجعت أسعار الحديد إنتاج مصنع عز بقيمة 378 جنيهًا للطن، وسجل نحو 41 ألفًا و290 جنيهًا للطن، محققًا نسبة تراجع بلغت 0.91%، مقارنة بالأسعار أمس 41 ألفًا و668 جنيهًا للطن وتباع للمستهلك.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة بالوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت من أرض المصنع، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والاخبارية على مدار الـ24 ساعة للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحو الاقتصادية، وجاءت أسعاره اليوم على النحو الاتي:

أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق المصرية وأرض المصنع

وسجلت أسعار حديد مصنع بشاي نحو 40 ألفًا و650 جنيها للطن للمستهلك محققًا تراجع 400 جنيه للطن.

وبلغت أسعار حديد المصريين نحو40 ألفًا و100 جنيه للمستهلك محققًا تراجع 200 جنيه للطن.

كما سجلت أسعار الحديد مصنع الكومي إلى نحو 38 ألفًا 150 جنيه للطن محققًا تراجع 250 جنيهًا للطن

ووصلت أسعار حديد الجارحي نحو 38 ألفًا و150 جنيهًا للطن محققًا تراجع 150 جنيهًا للطن

وتراجعت أسعار حديد مصنع المراكبي إلى 38 ألفًا و100 جنيه للمستهلك محققًا تراجع 100 جنيه للطن.

أسعار الحديد عالميًا

كما سجل متوسط سعر حديد التسليح عالميا نحو 505 دولارات للطن.

- وسجل متوسط سعر الحديد الخام عالميا نحو 105 دولارات للطن.

- وبلغ متوسط سعر خام البیلیت نحو 470 دولارا للطن.