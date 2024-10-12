تراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم في مصر.. تراجع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 بأسواق الصاغة المصرية، وفقًا لآخر تحديث له، وحقق سعر الذهب عيار 21 في الأسواق تراجعًا مسجلا نحو 3595 جنيهًا للبيع، و3590 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بنحو 5 جنيهات.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب اليوم السبت بنهاية التعاملات، والتي شهدت تراجعًا في القيمة السعرية للمعدن الاصفر اليوم السبت، بخلاف أخر تسجيل له أمس الجمعة والذي شهد ارتفاعًا في قيمة كافة الاعيرة، وجاء سعره اليوم على النحو الاتي:

سعر الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة بنهاية التعاملات

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر بسوق الصاغة إلى 4108.5 جنيه للبيع، و4102.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في الأسواق نحو 3766.25 جنيه للبيع، و3761 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وأما عن سعر الذهب عيار 21 فسجل في تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة نحو 3595 جنيهًا للبيع، و3590 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 12 أكتوبر الجاري نحو 3081.5 جنيه للبيع، و3077.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر إلى 2396.75 جنيه للبيع، و2393.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في مصر خلال التعاملات المسائية نحو 2054.25 جنيه للبيع، و2051.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 نحو 1540.75 جنيه للبيع، و1538.5 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب فسجلت اليوم السبت نحو 2657.39 دولار للبيع، و2657.12 دولار للشراء