كبار العلماء تحتفي ب80 عاما قضاها محمود مهني في خدمة العلم والعلماء 

قالت هيئة كبار العلماء أنه في مثل هذا اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة 1944م، الموافق الخامس والعشرين من شوال 1363ه ولد فضيلة الدكتور محمود مهني محمود إسماعيل بقرية كودية الإسلام، التابعة لمركز ديروط، بمحافظة أسيوط.



وتابعت كبار العلماء عبر صفحتها وموقعها الرسمي تستعرض ثمنون عام قضاها الدكتور محمود مهني في خدمة العلم والعلماء، فقالت: “نشأ فضيلته نشأة إسلامية؛ حيث حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر الشريف إلى أن حصل على الإعدادية الأزهرية من مركز ديروط عام (1964م)، ثم على الثانوية الأزهرية من أسيوط عام (1969م)، واتجه بعدها للجامعة الأزهرية بأسيوط، فالتحق بكلية أصول الدين حتى نال العالمية (الليسانس) في التفسير والحديث عام (1973م)، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم واصل طلب العلم حتى حصل على درجة التخصص (الماجستير) في التفسير وعلوم القرآن عام (1980م) بدرجة ممتاز، إلى أن نال درجة العالمية (الدكتوراه) عام (1983م) بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. كما حصل على درجة أستاذ مساعد عام (1988م)، ثم رقي إلى درجة أستاذ عام (1993م)”.



وأضافت: كان فضيلة الدكتور محمود مهني أول مدير للمركز الثقافي الإسلامي بأسيوط عام (1983م)، وقد أعير فضيلته إلى السعودية عام (1987م)، واستمر هناك خمس سنوات، وعندما عاد إلى أرض الوطن انتخب عميدا لكلية أصول الدين في أسيوط في الفترة من (1993- 1997م)، ثم أعير إلى السعودية مرة أخرى، وفي هذه المرة ذهب في الفترة من (1997م إلى 2002م)، وبعد عودته عين نائبا لرئيس جامعة الأزهر في فرع أسيوط في الفترة من عام (2004م) إلى عام (2010م)، كما كان فضيلة الدكتور محمود مهني أول عميد لمعهد الدعاة عند إنشائه في أسيوط، وكان أيضا عضوا في لجنة الحكماء بأسيوط، وعضو اللجنة العليا للتعليم هناك، وهو الآن عضو في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.



واستطردت: وعندما أعيدت هيئة كبار العلماء عام (2012م) كان فضيلة الدكتور محمود مهني من الأعضاء المؤسسين للهيئة؛ حيث كان فضيلته ضمن القرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم (24) في السابع والعشرين من شعبان عام (1433ه)، الموافق السابع عشر من يوليو عام 2012م، وما زال عضوا في الهيئة حتى يومنا هذا، متعه الله بالصحة والعافية.



وأكدت أن فضيلة الدكتور محمود مهني قد أثرى المكتبة الإسلامية بأكثر من عشرين مؤلفا في التفسير والسنة والفقه والتاريخ، كما أسهم فضيلته في مجال الدعوة في الكثير من القوافل الدعوية التي جابت أنحاء محافظات الجمهورية، ولفضيلته أكثر من عشرين ألف محاضرة صوتية توزع مجانا من المركز الثقافي الإسلامي بأسيوط، وأشرف فضيلته وناقش عشرات الرسائل العلمية في: جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر الشريف، وجامعة الإمام محمد بن سعود بالسعودية، كما قام بترقية بعض الأساتذة في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية اليمن.



واختتمت حديثها بأنه شارك فضيلته في الكثير من المؤتمرات العلمية، ومنها: المؤتمر العالمي لخريجي الأزهر (2005م)، والمؤتمر العالمي لخريجي الأزهر (2006م)، وله بحث قدمه في مؤتمر القضايا السكانية حول الصحابة وفضلهم من خلال القرآن والسنة، بالإضافة إلى رئاسة بعض لجان المؤتمر، الذي كان عنوانه «موقف الإسلام من المرأة ومن الحرب والسلام، والصحة الإنجابية وتنظيم النسل».

ثمانون عاما قضاها فضيلته في خدمة العلم والعلماء، فحفظ الله فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مهني، وبارك في عمره وعمله، وجزاه عن العلم وطلابه خير الجزاء.