الفواكه المجففة تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم

أوضحت المعالج إيرينا بارانوفا، الأطعمة التي تثير ارتفاع نسبة السكر في الدم تصبح السبب في ترسب الدهون الزائدة، قائلة إن عددًا من المنتجات الشائعة بين الروس تميل إلى التسبب في ارتفاعات قوية في نسبة السكر في الدم، مما يساهم في ظهور الوزن الزائد والسمنة (خاصة ترسب الدهون الزائدة في البطن).

وذكرت الطبيبة في هذا الصدد، أن المصادر الغنية بالكربوهيدرات السريعة أو القصيرة على شكل حلويات ومنتجات مختلفة مصنوعة من الدقيق الأبيض تعتبر خطيرة بشكل خاص، ولكن حذرت من أن هذه المجموعة من المنتجات التي تسبب قفزات مفاجئة في نسبة السكر في الدم تشمل أيضا الفواكه المجففة التي تبدو صحية.

ولها أهمية كبيرة للجسم من الطعام الذي نحصل عليه من السعرات الحرارية، وأخطر السعرات الحرارية هي ما يسمى بالكربوهيدرات القصيرة الحلويات الحلوة، والمخبوزات، والفواكه المجففة، وكذلك الفواكه الحلوة بكميات كبيرة، وقالت بارانوفا في قناتها على Telegram إن مثل هذه المنتجات ترفع نسبة الجلوكوز والأنسولين وتعزز الترسب السريع للدهون.

وأضافت الطبيبة أنه في النظام الغذائي يجب إعطاء الأفضلية للكربوهيدرات البطيئة الصحية (على سبيل المثال، على شكل حبوب كاملة)، ولكن يجب أيضًا التحكم في كميتها لمنع الوزن الزائد.

المنتجات التي لا تسبب السمنة هي الدهون عالية الجودة ومثل هذه المنتجات، عند تناولها بشكل كافٍ، لا تسبب ترسب الدهون؛ فهي تمد الجسم بالسعرات الحرارية التي يستخدمها في استقلاب الطاقة وفي الوقت نفسه، تبين أن الطاقة المستلمة طويلة الأمد - بعد تناول الدهون عالية الجودة، يشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة ويظل نشطًا وفعالًا.

وقالت الطبيبة أيضًا إن البروتينات يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي - فهي مادة بناء الأنسجة العضلية، وكلما تطورت عضلات الجسم بشكل أفضل، قل خطر الإصابة بالسمنة.