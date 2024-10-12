ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة إلى 42 ألفا و175 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42 ألفا و175 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98 ألفا و336 إصابة منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 49 فلسطينيا، وإصابة 219 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم

حذّر الجيش الإسرائيلي السبت سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم، واتهم حزب الله بأنه يستخدم سيارات الإسعاف في نقل عناصره وأسلحة.

تفصيلا، حذّر الجيش الإسرائيلي السبت سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم "حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن القتال متواصل في المنطقة.

وكتب المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على منصة إكس أن الجيش "يواصل استهداف مواقع حزب الله في قراكم أو بالقرب منها"، موضحا "من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر".

وشملت دعوة الجيش الإسرائيلي إخلاء منازل سكان 23 قرية في جنوب لبنان "بسبب وجودكم قرب عناصر ومنشئات وأسلحة تابعين لحزب الله"، على حد زعمه.

كما اتهم عناصر حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف في نقل أسلحة والتنقل.

وقال إن الجيش الإسرائيلي "كشف مؤخرًا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم".

‏وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ "الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها".

ورد مسؤول في الصليب الأحمر اللبناني على هذا الادعاء بالقول: "نعلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيفيل عن كل تحركاتنا ومهماتنا خصوصا عند التنقل على الحدود وذلك لتأمين حماية المتطوعين".