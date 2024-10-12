عاجل
محطة سكك حديد مصر مصر.. بشتيل على مساحة 57 فدان وتتسع لربع مليون راكب يوميًا
السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يُنفذ "خطة الجنرالات" في غزة مستغلا أحداث لبنان

نتنياهو
نتنياهو

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن ما يحدث في الفترة الحالية من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة استغلال لتحول الإعلام العالمي لرصد الأحداث في لبنان.

txt

حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال في جنوب حيفا

txt

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة

خطة الجنرالات

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل تسليط ضوء الإعلام على ما يحدث في لبنان وبدء في تنفيذ «خطة الجنرالات» في غزة وتمثلت في منع دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

وتابع: «الهدف الرئيس من خطة الجنرالات تكمن في تحقيق هدفين، الأول القضاء على كل من في شمال وجنوب غزة وما تبقى من السكان، أو بالأحرى تحديد الأعداد التي ستدخلها، والهدف الآخر كما تدعي إسرائيل أن من سيتبقى في غزة بعد الضغط العسكري سيكون المسلحون فقط.

وقف إطلاق النار على لبنان

ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول الضغط من أجل وقف إطلاق النار على لبنان، إلى جانب تصريحاته الأخيرة التي تمنع إيران من توصيل السلاح إلى لبنان.

مواد متعلقة

أفضل برامج تنزيل MP4 لعام 2024: أهم 6 أدوات لتنزيل الفيديو بسهولة

حقيقة خصم نسبة 2 % من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة بولندا.. ثلاثي مرعب بالهجوم

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "نقل جثث من المقابر" في القليوبية
الجريدة الورقية