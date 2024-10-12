إبراهيم سعيد ينتقد مستوى لاعب منتخب مصر

انتقد إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، أحمد عيد، ظهير أيمن منتخب مصر، بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة مصر مع موريتانيا، في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «النهار»: «أحمد عيد، بعيد تمامًا عن اللعب لمنتخب مصر، أداء أحمد عيد، مش مستوى منتخب مصر خالص، مش ده اللي يلعب على حساب عمر جابر وعمر كمال عبدالواحد».

وأضاف: «أحمد عبد، ممكن يكون لعيب كويس بس لسة قدامه فترة كبيرة أوي كي يكتسب خبرات».

وجه إبراهيم سعيد، رسالة إلى حسام حسن، قائلًا: «مينفعش أسيب عمر كمال عبدالواحد وعمر جابر، وألعب بأحمد عيد».

وتابع: «في كرات، أحمد عيد، بيمشي باصص في الأرض مش بيشوف الخصم، هل ده لاعب بإمكانيات منتخب مصر؟ لأ طبعًا، لو لعبنا منتخب كبير هنتكشف لازم تضم لعيبة خبرات لازم تضم عمر جابر وعمر كمال عبدالواحد»

وحقق منتخب مصر الفوز على موريتانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.