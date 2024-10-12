"اللعيبة سيطرت عليك".. رسائل نارية من إبراهيم سعيد لـ حسام حسن

علق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، على سلوك لاعبي منتخب مصر مع المدرب الوطني حسام خلال مباراة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وشهدت مباراة مصر وموريتانيا اعتراض أحمد مصطفى «زيزو»، على استبداله، ما دفع إبراهيم سعيد إلى توجيه رسائل نارية إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «النهار»: «لو معملتش شخصية مع اللاعبين وعملت حساب لكل لاعيب يتقمص ويزعل، خلاص هيبقى الموضوع أي حد هيقعد احتياطي هيزعل أي حد هتيجي تخرجه هيتعرض».

وأضاف: «اللي بيحصل ده مش في صالحك، احنا دعمناك عشان اسمك وشخصيتك وقوتك وتاريخك مع منتخب مصر، فمينفعش مع احترامي لعيبة معملتش حاجة لمنتخب مصر تتقمص وتزعل وتشد فانلة، ده اللي كان بيحصل قبل كده اللعيبة كانت مسيطرة على الجهاز الفني».

وأتم: «هل اللعيبة سيطرت عليك؟ احنا قولنا حسام حسن هيناسينا اللي فات، أنا شايف الموضوع مكمل الموضوع مستمر مفيش اختلاف اللعيبة بتعترض عليك زي ما كانت بتعترض على الأجهزة الفنية السابقة».

وحقق منتخب مصر الفوز على موريتانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.