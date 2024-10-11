يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات امم افريقيا

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات امم افريقيا ، يترقب الملايين من عشاق كرة القدم في الوطن العربي بشغف مباراة منتخب مصر ضد منتخب موريتانيا، التي تأتي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. تعتبر هذه المباراة من الأحداث الرياضية البارزة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتعزيز فرصه في التأهل للبطولة.

يتساءل الكثير من الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، في محاولة لمتابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة. تعد شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الرئيسي لمباريات التصفيات، لكن هناك اهتمام كبير أيضًا بالقنوات المجانية التي قد تبث المباراة، لتوفير فرصة للجميع لمشاهدة اللقاء بدون تكلفة.

يعتبر منتخب مصر من الفرق القوية في هذه التصفيات، ويملك تاريخًا حافلاً في البطولة، مما يزيد من حماس الجماهير لمؤازرته. في المقابل، يدخل منتخب موريتانيا المباراة بحثًا عن تحسين وضعه في المجموعة بعد أن حقق بعض النتائج المتفاوتة.

يتوقع أن تشهد المباراة أجواءً حماسية، مع دعم كبير من المشجعين. تتجه الأنظار نحو أداء اللاعبين، حيث يأمل الجميع في مشاهدة مباراة مثيرة تتوج بفوز منتخبهم المفضل، مما يعزز آمالهم في التأهل للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم

يزداد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، حيث يسعى الكثير من عشاق كرة القدم لمتابعة هذه المواجهة المهمة. تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات التصفيات، مما يجعلها الخيار الأول للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة أحداث المباراة بشكل مباشر.

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يمكن لعشاق المنتخب المصري مشاهدة المباراة عبر تردد قناة بي إن سبورت 2، بشرط أن يكون لديهم اشتراك في مجموعة بي إن سبورت. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه القناة ليست مجانية، مما يعكس رغبة الكثيرين في دعم فرقهم المفضلة حتى لو تطلب الأمر دفع اشتراك.

تعتبر هذه المباراة فرصة مهمة للمنتخب المصري لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في التصفيات، بعد الأداء القوي الذي قدمه في الجولات السابقة. بينما يسعى منتخب موريتانيا لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في المجموعة.

لذا، فإن شغف المشجعين لمتابعة المباراة يدفعهم للبحث عن وسائل مشاهدة متنوعة، سواء عبر القنوات المشفرة أو الخيارات المتاحة، مما يعكس الأجواء الحماسية التي تسبق هذا اللقاء المرتقب.

القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وموريتانيا

ويبحث الكثير عن القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وموريتانيا، حيث يستطيع الجماهير وعشاق منتخب الفراعنة مشاهدة مباراة المنتخب المصري اليوم عبر تردد قناة أون تايم سبورت البث الأرضي مجانًا عبر ضبط التردد التالي:

قائمة الإعدادات.

اختيار قائمة القنوات.

اختر توليف إعداد القناة.

ثم اضغط توليف تلقائي.

اختر بحثا رقميا.

الانتظار حتى تمام التحميل.

اضغط على تم لتنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية.

ثم قم باختيار قناة أون تايم سبورت on time sport.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره الموريتاني على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المجموعة الثالثة والجولة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا، وتنطلق صافرة المباراة اليوم ضد موريتانيا الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا

تضم المجموعة الثالثة أو مجموعة مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، منتخبات

مصر

موريتانيا

الرأس الأخضر

بوتسوانا

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

يأتي تشكيل منتخب الفراعنة المتوقع اليوم في أفريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد مصطفى زيزو- محمود تريزيجيه.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى محمد- عمر مرموش.