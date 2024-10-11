السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

غدا.. معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظر محكمة حدائق القبة غدا السبت المعارضة المقدمة من التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه 3 شهور في قضية سلاح أبيض.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل التيك توكر “أحمد علي”، المعروف إعلاميا بـ «كروان مشاكل»، في اتهامه بضرب زوجة شقيقه وإصابتها بجرح قطعي في الرأس، بعد تصالحهما.

وكان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من زوجة شقيق كروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب  بسبب خلافات نشبت بينهما لرغبته فى قيامها بالتمثيل معه فى فيديوهات التيك توك.

وقالت زوجة شقيقه في البلاغ، إن كروان مشاكل اعتدى عليها ما أسفر عن إصابتها بسحجات بالصدر.

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