في مثل هذا اليوم.. افتتاح دار الأوبرا المصرية

في مثل هذا اليوم من 36 عام افتتح الرئيس الراحل حسني مبارك مبنى دار الأوبرا المصرية، هذا الصرح الثقافي الكبير الذي يعبر عن الفن الراقي وحضارات الأمم، هذا الصرح كان منحه من الحكومه اليابانية واستمر تشييده أكثر من ثلاث سنوات حيت بدأ العمل في آخر مارس 1985 لتكون دار الأوبرا الجديدة عنوانًا لعرض الفن الراقي والغناء الأصيل وأيضًا مسرح كبير لإقامة المهرجانات الموسيقية والغنائية.

ويكفي الأوبرا أنها تقيم سنويًا مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لتقديم أرقى أنواع الغناء العربي على مسرح دار الأوبرا المصرية غني كبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربي منهم على سبيل المثال هاني شاكر كاظم الساهر أنغام محمد منير على الحجار محمد الحلو ريهام عبدالحكيم.

كما كانت الأوبرا شاهدة على ميلاد واكتشاف العديد من الأصوات من مصر والعالم العربي، تولى رئاسة دار الأوبرا العديد من الشخصيات الثقافية الكبرى منهم ناصر الأنصاري، الدكتورة رتيبة الحفني، الدكتور مصطفى ناجي، اللواء دكتور سمير فرج، الدكتور عبد المنعم كامل، الدكتورة إيناس عبد الدايم مجدي صابر وأخيرا خالد داغر.

وكانت الأوبرا المصرية وقادتها في مقدمة الصفوف للوقوف ومواجهة جماعه الإخوان الإرهابية عام 2013 ولا تزال تؤدي دورها لنشر الفنون الراقية الموسيقي والغناء والباليه.

يذكر أن الأوبرا المصرية القديمة التي شيدها الخديوي إسماعيل قد احترقت في أكتوبر 1971 والتي كانت شاهده علي عصور عمالقه الغناء في الزمن الجميل

وجاءت دار الأوبرا الجديدة لتواصل مسيرة الفن الراقي ستظل مصر عبر الأجيال والسنوات نبراثا وعنوانها للفنون الراقية، وستظل الأوبرا المصرية قديما وحديثا الجامعة التي يتخرج فيها الموهوبون بحق في فنون الموسيقى والغناء وأرض خصبة للفرق العالمية مثل فرقه البولشوي التي عرضت فنونها على مسرح الأوبرا المصرية مرات عدة، الأوبرا هي حائط الصد ضد أي فن هابط وملجأ للفن الحقيقي الراقي الذي يرتقي بالوجدان.