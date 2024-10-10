تنفيذ 85136 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال يوم

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تمكنت خلالها من تنفيذ 85136 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (166 قطعة سلاح نارى بحوزة 137متهم).. وذلك على النحو التالي "7 بنادث آلية- 29 بندقية خرطوش- 4 مسدسات- 126 فرد محلى الصنع- 234 طلقة مختلفة الأعيرة- 10 خزينة متنوعة- 229 سلاح أبيض"، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 تشكيلات عصابية ضمت 29 متهم ارتكبوا 36 حادث متنوع، وضبط 5 متهمين هاربين من أحكام قضائية،23 متهمًا بالقيام بأعمال بلطجة، وتنفيذ 85136 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما واصلت الأجهزة الأمنية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 368 قضية مخدرات، و166 قطعة سلاح ناري.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (368) قضية مواد مخدرة بإجمالى (417) متهم ضُبط خلالها " كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 289,541 كيلوم جرام- 37,340 كيلو من مخدر الهيدرو- 34,550 من البانجو المخدر- 23,252 من مخدر الهيروين- 4,347 من مخدر الآيس- 2,695 من الشابو-2,501 من البودر- 2,285 من الاستروكس- 5 جرام من الكوكايين"، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي سياق آخر واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (31042) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:-

" 1629 السير بدون ترخيص، و36 دراجة نارية مخالفة، 11945 تجاوز السرعة المقررة مخالفة، 1330 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 13 مخالفة موقف عشوائي، 7 مخالفات شروط التراخيص" تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.