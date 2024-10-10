ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ8 ملايين جنيه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة بحوزته كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بحوالى 8,5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة القسم محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

كما نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما 100 كيلو جرام من الحشيش المخدر بالإسماعيلية، قدرت بحوالى 8 مليون جنيه.

كانت رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ، مُتخذان من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام)، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (8 ملايين جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وفي سياق آخر، أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة الحوامدية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الخدمات الأمنية على الطريق فى منطقة الحوامدية، بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك السيارة.

كما أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق منشأة القناطر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بمنشأة القناطر، ووجود مصابين.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من يد سائق ميكروباص، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.