ضبط 476 قضية مخدرات وتنفيذ 84203 أحكام خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (476) قضية مخدرات، و(167) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84203) حكم قضائى متنوع.

أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال قضايا المخدرات ضُبط (476) قضية مواد مخدرة بحوزة 423 متهمًا ، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 8 متهمين هاربين، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 20 متهمًا، وضبط 167 قطعة سلاح ناري بحوزة 157متهمًا، فيما تم تنفيذ 84203 حكمًا قضائيًا متنوعًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي سياق آخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل فندق بمنطقة الدقى، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق داخل فندق فى الدقى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه دون إصابات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما لقي أحد الأشخاص مصرعه، اليوم الأحد، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من مركز شرطة الحوامدية ، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة انتابته حالة صرع، مما تسبب في وفاته في الحال، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

فيما أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص من بينهم فتاة، متهمين باستدراج شاب بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء على متعلقاته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمين.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة تعرفت على المجني عليه، واستدرجته، لمنطقة السادس من أكتوبر بمساعدة شابين وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي كان بحوزته.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من ضباط مباحث قسم ثالث أكتوبر، يفيد بتعرض أحد الأشخاص للسرقة على يد 3 متهمين من بينهم فتاة، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين قيام (عاملة بمحل ، سائقان "لهما معلومات جنائية") باستدراج أحد الأشخاص وقاموا بتهديده والاستيلاء منه على (مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.