واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 368 قضية مخدرات، و166 قطعة سلاح ناري.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (368) قضية مواد مخدرة بإجمالى (417) متهم ضُبط خلالها " كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 289,541 كيلوم جرام- 37,340 كيلو من مخدر الهيدرو- 34,550 من البانجو المخدر- 23,252 من مخدر الهيروين- 4,347 من مخدر الآيس- 2,695 من الشابو-2,501 من البودر- 2,285 من الاستروكس- 5 جرامات من الكوكايين"، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي سياق آخر واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (31042) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:-

"1629 السير بدون ترخيص، و36 دراجة نارية مخالفة، 11945 تجاوز السرعة المقررة مخالفة، 1330 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 13 مخالفة موقف عشوائي، 7 مخالفات شروط التراخيص" تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

. يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

كما أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة الحوامدية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الخدمات الأمنية على الطريق فى منطقة الحوامدية، بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك السيارة.