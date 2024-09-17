ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة حملات مكبرة أسفرت عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 ملايين جنيه).

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة إضرام النيران بمصنع ملابس بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك مصنع ملابس "غير مرخص") بنشوب حريق بالمصنع " ملكه" ومشاهدة الأهالى لشخصان مجهولان ملثمان يقومان بإلقاء زجاجات "مولوتوف" على المصنع ولاذا بالهرب مما أدى إلى حدوث تلفيات بالمصنع وبعض المعدات .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عامل سابق بالمصنع ، وعاطل)وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لسابقة عمل أحدهما بالمصنع وطرده منه فقام بالإتفاق مع الثانى على إرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر فقد حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن "أسيوط- أسوان- دمياط")

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط–أسوان-دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (4,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 1,045 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,190 كيلو جرام لمخدر الهيروين).. بحوزة (8 متهمين لــ 5 منهم معلومات جنائية).

ضبط عدد (45) قضية إتجار فى الأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم ( 20 بندقية آلية –21 بندقية خرطوش - 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (45متهم لــ 14 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (261) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا اتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,6كيلو جرام لمخدر الحشيش–كمية لمخدرى" الهيروين ، الشابو" ).. بحوزة (3متهمين لأحدهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (621) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم(7,3كيلو جرام لمخدر الحشيش–12,5كيلو جرام لمخدرالبانجو–9,5كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (3)قطع سلاح نارى..عبارة عن (بندقية خرطوش - 2فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5متهمينلهممعلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.