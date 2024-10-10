الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و166 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية ثانية بعبوة ناسفة شمال غزة:





وفي إطار آخر، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، عن استهدافها دبابة صهيونية ثانية من نوع ميركافا بعبوة ناسفة محلية الصنع، غرب مخيم جباليا في شمال قطاع غزة ، وأكدت الكتائب في بيان لها أن العملية جاءت ضمن سلسلة من العمليات التي تستهدف المدرعات والمركبات العسكرية الإسرائيلية، ردًا على التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع.

وفي تفاصيل العملية، أوضحت كتائب القسام أن وحدة الهندسة التابعة لها نصبت العبوة الناسفة في وقت سابق بموقع متقدم على محور حركة الدبابات الإسرائيلية بالقرب من مخيم جباليا، حيث انفجرت العبوة في دبابة من نوع ميركافا خلال تقدمها، مما أدى إلى تدميرها. وأضاف البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار المقاومة المستمرة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

تأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه مناطق شمال قطاع غزة تصعيدًا كبيرًا في العمليات العسكرية، حيث كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية والبرية على عدة مناطق في القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية، ممثلة بكتائب القسام والفصائل الأخرى، الرد عبر استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ والعبوات الناسفة.

من جانبها، لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا فوريًا على الحادثة، لكن تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن تكثيف العمليات العسكرية في محيط جباليا، وسط تحذيرات من تصاعد الهجمات الفلسطينية التي تستهدف الدبابات الإسرائيلية.

في سياق متصل، حذرت كتائب القسام من أن المقاومة ستواصل استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية ما دامت الاعتداءات مستمرة على قطاع غزة، مشددة على أن ضرباتها ستشمل كافة الأهداف المتاحة لعرقلة التقدم الإسرائيلي.

الإعلام الحكومي بغزة يناشد المؤسسات الدولية إدخال الوقود لمستشفى كمال عدوان لإنقاذ الوضع:

ناشدت وزارة الإعلام في قطاع غزة، اليوم، المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتزويد مستشفى كمال عدوان بالوقود الضروري لضمان استمرار تشغيله. وأكدت الوزارة في بيان لها أن نقص الوقود في المستشفى يهدد بتفاقم الوضع الصحي للمرضى، داعية إلى التحرك الفوري قبل أن يتدهور الوضع إلى مرحلة لا يمكن الرجوع عنها.



