باحث: التقدم الإسرائيلي في لبنان بطيء جداً.. وحزب الله مستعد للتعامل مع الاحتلال

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إنّ التقدم الإسرائيلي في لبنان بطيء جدا، ولم ينفذ الاحتلال عملا نوعيا في العملية البرية.

قوات حزب الله

وأضاف عوض، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «قوات حزب الله مستعدة وتعيش حالة خاصة بعد الضربات، ومن الواضح أنها تقوم بعمل يأتي بنتائج، وبالتالي، فإن التقدم الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية بطيء للغاية».

وتابع: «قوات الاحتلال غيّرت هجوماه وغادرت القطاع الشرقي والأوسط واتجهت إلى الغربي في محاولة لإيجاد ثغرة أو حزب الله أقل استعدادا للتقدم في الأراضي اللبنانية».

العملية البرية في لبنان

وأكد رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، أن العملية البرية في لبنان ليست نزهة على الإطلاق، فالتضاريس مختلفة وحزب الله مستعد وأنفق الكثير، كما أن كوادرها مدربة تدريبا جيدا ومشحونة عقائديا بشكل كبير، لذلك، فإن العملية البرية صعبة للغاية.

