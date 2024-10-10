بمشاركة 100 شركة مصرية وأجنبية.. انطلاق معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة

انطلقت اليوم فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة بمشاركة أكثر من ١٠٠ شركة مصرية وأجنبية، معرض ومؤتمر ايجي هيلث يساهم في تنشيط الاستثمار الطبي، ويسعى لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، من منطلق أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص مفتاح مهم لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الطبية.

وفي إطار تنشيط الاستثمار الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر، ويارك أكثر من ١٠٠ شركة محلية واجنبية وعربية في الدورة الثالثة بمركز مصر للمعارض الدولية، برعاية أ.د خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزارء للتنمية البشرية ووزير الصحة.



هذا الحدث المهم يؤكد حرص الحكومة المصرية على تنشيط الاستثمار في القطاع الطبي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الطبية، وتوفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين الحياة الصحية للمواطنين.

تضمن المؤتمر والمعرض مناقشة واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الأجهزة الطبية والمستلزمات الجراحية، بالإضافة إلى أحدث التقنيات في مجال التشخيص والعلاج.

أوضحت الجلسات النقاشية أن الشراكة بين القطاع العام والخاص هي مفتاح هام لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة، ودعت جميع شركاء النجاح إلى التعاون لتحقيق رؤية مصر في أن تكون رائدة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة.

إن تنظيم هذا المعرض والمؤتمر الدولي .. بحسب دكتور حازم خميس مدير عام مستشفي وادي النيل ورئيس ومنظم مؤتمر ومعرض إيجى هلث، جاء ليشكل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي، خاص أن المعارض والمؤتمرات الدولية تمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة، وعرض أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون الدولي.

إن معرض "ايجي هيلث" أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية والطبية، ويشهد مشاركة واسعة من قِبل الشركات العاملة في مجالات الأجهزة والمستلزمات الطبية لتنشيط الاستثمار وجلب التكنولوجيا العالمية في هذا المجال بما ينعكس إيجابًا على قطاع الصحة المصري وأضاف

إن ايجي هيلث الدولي يجذب كيانات كبرى عالمية وعربية لاستكشاف فرص الاستثمار الطبي في مصر، قائلًا إن السوق المصرية واعدة للغاية نظرًا لأنها سوق كبيرة فضلا عن كونه بوابة مهمة للعديد من الأسواق الإفريقية والعربية.

وأكد دكتور حازم خميس أن المؤتمر سيتضمن في نسخته الجديدة عددا من المؤتمرات ومنها مؤتمر طب الأسنان والمعامل والسياحة العلاجية والطب الرياضي والقلب وجلسات نقاشية وورش عمل، فضلا عن بعض الجلسات الثنائية بين الشركات والمستثمرين الحاضرين والمشاركين هذا العام



وأوضح الدكتور حازم خميس أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بـ القطاع الصحى، مشيرا إلي أن الدولة تلعب دورا هاما فى توفير خدمات طبية وعلاجية للمرضى بأعلى مستوى من الجودة، مضيفا أن المبادرات الرئاسية مستمرة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية في جميع المحافلافتا إلي أنها تغطى كافة التخصصات، وتابع : هناك تحول كبير فى توفير أحدث التقنيات التكنولوجية لتوفير الخدمات الطبية لافتا إلي أن هناك انفتاح على كافة القنوات لاستقطاب أحدث التقنيات العلاجية وأضاف الدكتور حازم خميس رئيس المؤتمر، و أستاذ أمراض القلب، ومدير عام مستشفى وادى النيل ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المؤتمر يقدم أطر التعاون والعمل المتواصل بين الهيئات والشراكات والكيانات المصرية والعربية والأجنبية في مجالات الصناعات والمستلزمات الطبية والتكنولوجيا الصحية.

وتابع: المؤتمر سيتناول ما يتم عمله لتقديم إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وتنمية الصناعات الطبية في المنطقة ككل، لافتا إلي أن المؤتمر يستهدف توطين صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية وكذلك الصناعات الدوائية خاصة الحيوية، كما أنه يمثل تجمع كبير لخبراء الطب والبحث العلمى وهو ما له مردود هام فى تقديم مستوى مميز من الرعاية الطبية .واضاف أهمية المؤتمر دعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر، وذلك بالتوازي مع خطة الدولة المصرية وحرصها علي مزيد من تحسين الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير احتياجات القطاع الطبي.

وأشار الدكتور حازم إلي أن مؤتمر و معرض "إيجي هيلث" يعد منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في مجال الرعاية الصحية، مما يُساهم في تطوير القطاع الصحي في مصر والمنطقة العربية." في مختلف التخصصات ومنها الطب الرياضي ومكافحة المنشطات التي باتت تحظى بأهمية كبرى في الفترة الأخيرة.

وقال: يستعرض العديد من اللقاءات والمؤتمرات التي تقام في نفس الإطار ومنها مؤتمر لطب الأسنان سيركز على محورين أساسيين، الأول يتضمن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻓﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻢ، ويستهدف هذا اﻟﻤﺤﻮر ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮات ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻰ ﻋﻠﻮم طب اﻷﺳﻨﺎن و ذﻟﻚ ﻣﻦ أجل رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﺟﻮدة اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ للمواطن اﻟﻤﺼﺮى و ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺒﺎدئ طب اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺘﺸﺨﯿﺼﻰ.



وأشار حازم خميس إلي أن النسخة الجديدة من معرض إيجي هيلث تستقطب جهات ومؤسسات وشركات من عدة دول عربية من بينها البحرين وعمان وقطر وقال من المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 22 آلف زائر، وهو ما يجعله من أهم الفعاليات في هذا المجال، حيث يُتيح فرصة هامة للأطباء والمصنعين والموردين والوكلاء وجميع العاملين في المنظومة الطبية والصحية للتواصل مع الشركات العالمية والاطلاع على أحدث التطورات في مجال العلوم الطبية.

وأوضح أن هذا الحدث المهم سيشمل عدة مؤتمرات عن طب الأسنان والسياحة العلاجية والطب الرياضي والطب المعملي لمناقشة أحدث التطورات والتقنيات في هذه المجالات كما يستعرض المؤتمر إنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل.