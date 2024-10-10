ننشر صورة ضحية قطار جرجا بعدما فقد حياته بسبب زجاجة مياه

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية صورة ضحية قطار جرجا "عبد الموجود ا.م.م" بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من أعلى رصيف محطة قطار جرجا أثناء محاولة استقلال القطار فاختل توازنه فسقط ما بين الرصيف والقطار أسفل عجلاته بعد أن نزل من القطار لشراء زجاجة مياه.

وسادت حالة من الحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة في نطاق محافظة الأقصر بعد تداول خبر وفاته بسبب علاقته الطيبة مع الكثير من أبناء بلدته وطلب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لـ عبد الموجود.

عبد الموجود ضحية قطار جرجا

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، بناءً على بلاغ من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بمصرع رجل بعد أن اختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار أثناء محاولته استقلاله، وهو المدعو عبد الموجود ا.م.م، صاحب شركة لبيع المواد الغذائية يبلغ من العمر 40 عامًا ويقيم في قسم الأقصر.

وكشف التحريات بأن الحادث وقع أثناء محاولة المتوفى اللحاق بقطار [الأقصر– الإسكندرية] بعدما تحرك من محطة سكة حديد جرجا، مما أدى إلى سقوطه بين الرصيف والقطار، وأسفر ذلك عن وفاته في الحال.

تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.