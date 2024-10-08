بتعدي المزلقان.. دفن جثة طفلة صدمها قطار روسي بسوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفلة في الثانية عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز سوهاج لقيت مصرعها صدمها قطار روسي مكيف حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ما بين محطتي بلصفورة وسكة حديد سوهاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لمركز سوهاج من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج أنه أثناء مرور القطار روسي مكيف [ الأقصر – القاهرة ] ما بين محطة بلصفورة ومحطة سكة حديد سوهاج / دائرة المركز إصطدم بالطفلة "ياسمين . ص . ش . ش" 12 سنة طالبة تقيم دائرة المركز حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وفاتها .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال كلاً من :- والدها "صابر . ش . ش . ا" 35 سنة عامل ووالدتها "مرفت . ع . ك . ع" 33 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية بمضمون ما سبق ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى أخميم المركزي طفلة في السادسة عشرة من عمرها تعاني من تشنجات عصبية تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة إعياء شديد إثر تناولها جرعة دواء زائدة حال تواجدها بالمنزل وجرى حجزها بقسم النساء بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة أخميم من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "منه . ا . ح . ع" 16 سنة طالبة تقيم بدائرة المركز مصابة بحالة إعياء شديدة إدعاء تناول جرعه دوائية زائدة .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "أيمن . ح . ع . ا" 43 سنة صاحب محل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد نجلته بالمنزل تناولت جرعه دوائية زائدة من عقار خاص بها لمعاناتها من تشنجات عصبية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .