12 ماشية و5 منازل.. تفاصيل حريق قرية الشيخ رحومه بسوهاج

شب حريق هائل في قرية الشيخ رحومة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واتزايدت النيران في 5 منازل متجاورين أسفر عن نفوق 12 رأس ماشية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق من دون خسائر بشرية.



بداية الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد علي كتبي، مأمور مركز شرطة طهطا، باندلاع حريق هائل بقرية الشيخ رحومة. فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النيران اشتعلت في منزل محمد شحادة مصطفى (50 عامًا) وامتدت بفعل الرياح إلى 4 منازل مجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق 12 رأس ماشية، (أبقار وجاموس وأغنام)، كانت موجودة في حوشين متجاورين، وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، وحُرر عن ذلك محضر بالواقعة، كما تم إخطار الجهات المعنية، بما في ذلك الطب البيطري ومديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين.

