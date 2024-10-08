السيطره علي حريق داخل منزل مكون من طابقين بأسوان

نشب حريق داخل منزل مكون من طابقين، بمنطقة كيما فى مدينة أسوان، مساء اليوم، حيث توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بمنطقة كيما التابعة لدائرة المدينة، وتحديدًا بجوار مسجد الرفاعى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية فى أسوان لمكان الحريق مباشرة وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر.

وتجرى قوات الحماية المدنية عملية التبريد داخل المنزل بعد اتمام السيطرة الكامله علي النيران التي اندلعت داخل المنزل جراء الحريق، وتم اتخاذ اللازم.



و توجهت الجهات للمعاينة والوصول إلى الأسباب وراء نشوب الحريق، وتبين أن السبب الرئيسي وراء نشوب النيران داخل المنزل المكيف الكهربائى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.