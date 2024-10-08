إصابة 9 أشخاص في حريق مصنع للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان

أصيب 9 أشخاص، جراء حريق نشب في مصنع للغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم عمل الاسعافات الأولية للمصابين الثلاثة في محيط موقع الحادث.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن نشوب حريق بمخزن أقمشة تابع لمصنع الغزل والنسيج في المنطقة الصناعية c1 بمدينة العاشر من رمضان، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وبالفحص، تبين نشوب الحريق في مصنع لإنتاج الأقمشة والمكون من أربعة طوابق، تم الدفع بعدد 4 سيارات، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق، تم نقل 6 منهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم إسعاف الباقي في محيط الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.



ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%، بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة.

وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.

وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.