نشوب حريق هائل بمصنع فى المنوفية والحماية المدنية تحاول السيطرة

نشب منذ قليل حريق هائل فى مصنع للمواد البلاستيكية والتنر بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للبنايات المجاورة.

«بلاغ للجهات الأمنية المختصة بالسيطرة على الحريق »

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب حريق بأحد المصانع وتم إخطار الحماية المدنية التى توجهت على الفور لمقر الحريق.

وتجرى الآن عمليات إخماد الحريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

نشوب حريق هائل بحظيرة بالمنوفية

كان قد نشب حريق هائل في حظيرة مواشي بعزبة المنارة بشبين الكوم في المنوفية،وكان ذلك بالساعات الأولى من صباح اليوم، والتهم الحريق جميع المواشي المتواجدة بالحظيرة ، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية وسط حالة من الحزن بين مالكيها والجيران.

مالك حظيرة المواشي ربنا يعوض علينا



وقال عبدو السنطاوي مالك حظيرة المواشي إن النيران تسببت في نفوق 4 عجول و3 جاموس وحمار، بالإضافة إلى بعض المحتويات الموجودة في المكان، موضحا أن ماس كهربائي السبب في الحريق.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية يفيد بورود بلاغ نشوب حريق بعزبة المنارة التابعة لدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارة الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة بعد عمل المعاينات اللازمة، وإجراء التحريات عن الواقعة وسؤال مالك الحظيرة وشهود العيان، وحصر التلفيات، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.