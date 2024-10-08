إصابة 9 أشخاص في حريق مصنع للغزل والنسيج بالعاشر

شب منذ قليل حريق هائل بمصنع للغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، نتج عنه إصابة 9 أشخاص.



تلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، إخطارًا يفيد إندلاع حريق هائل بمصنع للغزل والنسيج مكون من 4 طوابق بمنطقة «سي وان» والحريق بكامل المبني.



السيطرة علي الحريق

علي الفور انتقل رجال الاطفاء وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده .





أسفر الحريق عن إصابة 9 أشخاص تم نقل 6 لمستشفي الجامعة بالعاشر بواسطة سيارات الإسعاف، لتلقيهم الاسعافات اللازمة، فيما رفض 3 أشخاص الذهاب للمستشفي .