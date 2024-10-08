الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

إصابة 9 أشخاص في حريق مصنع للغزل والنسيج بالعاشر

جانب من الحريق
جانب من الحريق

شب منذ قليل حريق هائل بمصنع للغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، نتج عنه إصابة 9 أشخاص.


تلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، إخطارًا يفيد إندلاع حريق هائل بمصنع للغزل والنسيج مكون من 4 طوابق بمنطقة «سي وان» والحريق بكامل المبني.


السيطرة علي الحريق

علي الفور انتقل رجال الاطفاء وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمكنت من  السيطرة علي الحريق وإخماده .


 

أسفر الحريق عن إصابة 9 أشخاص تم نقل 6 لمستشفي الجامعة بالعاشر بواسطة سيارات الإسعاف، لتلقيهم الاسعافات اللازمة، فيما رفض 3 أشخاص الذهاب للمستشفي .

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