في أراضي زراعية ونخيل.. نشوب حريق في قرية بأبوقرقاص

شب حريق في أرض زراعية خلال الساعات الماضية في إحدى القرى التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا وامتد الحريق إلى عدد من أشجار النخيل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق من دون خسائر بشرية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق كبير داخل الأرض الزراعية بإحدى قرى مركز أبوقرقاص.

وعلى الفور توجهت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من احتواء الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتم المحضر اللازم من قبل الجهات المعنية وإخطار النيابة العامة لمتابعة سير التحقيق.