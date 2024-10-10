نائب محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية التربية والتعليم بذكرى انتصارات أكتوبر

شهد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم، بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت على مسرح ديوان المديرية.

وشارك التوني في الاحتفالية نائبا عن الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، وذلك في إطار الاحتفالات التي تنظمها المديريات بالمحافظة، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور مجدي عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة مدارس الرسالة الخاصة، والفنان عزت زين، وعدد من مديري العموم بالمديرية، ومديري الادارات التعليمية، والطلبة والطالبات.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تضمن الحفل مجموعة من المقطوعات الموسيقية، والأغاني الوطنية، من عزف وأداء طلاب فريق مديرية التربية والتعليم.

وخلال الحفل، نقل نائب المحافظ، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لكافة الحضور المشاركين بالحفل، معرباً عن سعادته البالغة للمشاركة في هذا الحدث الرائع الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة هذا العدد من الطلاب، احتفالاً بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيداً بالعروض الموسيقية والأغاني الوطنية التي تم تقديمها من خلال طلاب فريق المديرية.

نائب محافظ الفيوم: ذكرى انتصارات أكتوبر عزيزة على قلوب المصريين وتمثل تجسيدا لإصرار وعزيمة الشعب المصري

وأكد نائب المحافظ، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، عزيزة على قلوب المصريين، وتُمثل تجسيداً حياً لإصرار وعزيمة الشعب المصري الذى تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمصر والأمة العربية.

وقدم نائب محافظ الفيوم، التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الزود والدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضية، مشيراً إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، وتعد حافزاً لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.