شبانة: الزمالك يستفز الأهلي قبل السوبر بكلمة "أكبر قلعة رياضية في مصر"

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن ملف أكبر قلعة رياضية في مصر شهد انقسام جماهيري كبير، وترك الجمهور كل شئ، ولم ينشغل بمواجهة منتخب مصر أمام موريتانيا أو استعدادات الأهلي والزمالك لكأس السوبر المصري، وكذلك صفقات الأحمر، وانشغل بملف "القلعة الرياضية الأكبر".

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك أصبح يستغل تلك الأمور جيدًا، واستغل الحدث من أجل صنع حالة من الاستفزاز، ويكون نوع من التحفيز للاعبيه قبل كأس السوبر المصري، بينما الأهلي منشغل بتجهيز نفسه من أجل حصد اللقب، والرد على فقدان لقب السوبر القاري".

وأضاف: "الزمالك قام بتحفيز لاعبيه قبل السوبر الإفريقي، وقام حسين لبيب بإطلاق تصريحات عن أن ناديه هو أكبر قلعة رياضية في مصر، وهو ما جعل جمهور الأهلي يثور ويبدى غضبه إزاء تلك التصريحات خصوصًا وأنه النادي صاحب البطولات والشعبية، وأصبح موضوع "اكبر قلعة رياضية في مصر" مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "الزمالك بدأ يشتغل على فكرة استفزاز منافسيه بكلمة "أكبر قلعة رياضية في مصر"، وأصبح الموضوع محل جدال بين أعضاء مجالس الإدارات".