أحمد سالم: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. ايه يضايق في كدا!

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على جملة "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر" التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد سالم خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر أمر جماهيري، ولا أعلم لماذا هناك مشاكل".

وتابع :" لو مافيش قانون يمنع وضع لافتات سوف يحدث هذا".

وانتقل سالم للحديث عن صفقة الزمالك المحتملة قائلًا:" أوفي إيجاريا قادم إلى مصر للتجربة الفنية وإجراء الكشف الطبي، اجتاز جزء كبير منه ومتبقي جزء آخر".

وأضاف:" الكشف الطبي سيكون شامل ليس جزء معين، بالنسبة لعدم مشاركته الكبيرة حدثت سابقًا مع أكثر من لاعب وعاد بشكل أفضل".

وأختتم :" حتى الآن حسين لبيب الأقرب لرئاسة بعثة الزمالك في الإمارات استعدادًا للسوبر المحلي".

مجلس الزمالك يدعم اللاعبين في المران

حرص عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك على التواجد فى مران الزمالك اليوم لدعم الفريق ومؤازرته استعداداً للفترة القادمة، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري يوم 20 أكتوبر الجاري.

وعلى رأسهم حسين لبيب رئيس النادي وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، تواجدوا فى مران الزمالك اليوم الذى أقيم وانتهى منذ قليل، حرص وفد المجلس على الاجتماع مع اللاعبين لدعمهم فى هذه الفترة استعداداً لبطولة السوبر القادمة، وللمرحلة القادمة بصفة عامة.

وفى المران اجتمع الثنائى أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس مع عبد الواحد السيد مدير الكرة والبرتغالي جوزيه جوميز للاطمئنان على آخر مستجدات الوضع بالنسبة للفريق، والاطمئنان على كل ما يخص الفريق.