كولر يطلب من الأهلي التعاقد مع البانوبي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، طلب التعاقد مع عبدالرحمن البانوبي لاعب زد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مارسيل كولر طلب التعاقد مع الجناح عبد الرحمن البانوبي، وذلك من أجل تدعيم مركز الجناح الأيمن، خاصًة بعد عدم التعاقد مع جناح أجنبي".

وأختتم:" كولر يرى أن اللاعب قادر على الإضافة لتشكيل الأهلي خاصةً وأن الفريق يتواجد به العديد من اللاعبين في مركز الجناح الأيسر على عكس مركز الجناح الأيمن".

كواليس موافقة الأهلي على التحكيم المصري في السوبر

وكشف الغندور، كواليس موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي على خوض السوبر المحلي بتحكيم مصري.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" بالأمس انفردنا بكواليس مكالمة محمد فاروق ومحمد رمضان والي تم خلالها الحصول على موافقة من جانب الأهلي لخوض السوبر المحلي بتحكيم مصري".

وتابع : محمد رمضان كان أتكلم في قناة الأهلي وقال إن الأهلي هيطلب تحكيم أجنبي للسوبر ولكن تغير موقف الأهلي ووافق على اللعب بصفارة مصري".

وأختتم:"حدث تواصل بين محمد رمضان وكابتن الخطيب وتم الاستقرار على الموافقة على طلب اتحاد الكرة لعدد من الأسباب

السبب الأول هو دعم التحكيم المصري، السبب الثاني هو توفيرًا للنفقات من العملة الأجنبية بسبب الأزمة الدولارية"