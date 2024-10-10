تفاصيل ضبط 120طربة حشيش بالدلنجات

تمكنت مباحث مخدرات البحيرة، من ضبط عاطل بالدلنجات وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بعد كمين تم نصبه له أثناء إعداد الكمية للبيع بقرية زاوية حمور.

كما تم إحالة المتهم الى النيابة العامة وبرئاسة المستشار محمد صبحي رئيس نيابة مركز الدلنجات أمرمينا أشرف وكيل النائب العام بسكرتارية حسن ياسين حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمود عبد التواب هويدي مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من ضباط الأمن العام، وضباط الإدارة العامة للمخدرات يفيد بورود معلومات تفيد بقيام شريف س ا عاطل ومقيم بناحية قرية زاوية حمور التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بالاتجار وترويج مخدر الحشيش، متخذا ، من دائرة المركز، والمراكز المجاورة مسرحا، لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبعد التأكد من صحة المعلومات المتوافرة، واستئذان النيابة العامة، بالدلنجات تم استهداف المتهم من قبل ضباط قطاع الأمن العام بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

حيث تمكن ضاط الإدارة العامة للمخدرات، من ضبط المتهم وبحوزتهم 120طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ من المال، وبمواجه المتهم بما اسفر عنه محضر الضبط اعترف المتهم بحيازته المخدرات بهدف التجارة.

وحُرر المحضر اللازم اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.