«قوى عاملة النواب»: وصول أول قطار لسيناء يسهم فى تنمية شاملة بأرض الفيروز

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن وصول أول قطار ركاب إلى سيناء بعد توقف دام لحوالي 50 عاماً، تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر العظيم يعد بمثابك دليل قاطع بوجود ارادة سياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأرض الفيروز مشيرة الى أنه يسهم فى تشجيع الاستثمار والتنمية الشاملة فى سيناء .

تسهل عملية التنمية وتعمير سيناء

ووجهت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بصفة خاصة على نجاحها الكبير الذى حققته فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء مؤكدة أن الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام المصرى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتعمير سيناء فى إطار إستراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الاهتمام الكبير والحقيقى بالقطاعات والمشروعات التعليمية والصحية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها على أرض الفيروز وتطوير البنية التحتية والأساسية داخل سيناء بجميع مدنها ومراكزها وقراها .



وأكدت النائبة سولاف درويش أن سيناء الحبيبة سيكون لها دورها الكبير والمهم فى دعم الاقتصاد الوطنى بعد ربط سيناء بالوادي والدلتا من خلال تشييد مجموعة الانفاق والمحاور وشبكة الطرق موجهة تحية قلبية للرئيس السيسى على رؤية الثاقبة والناجحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى كل ربوع سيناء