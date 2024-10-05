السفير المصري في باكستان يلتقي برئيس البرلمان.. تفاصيل

التقي السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، سفير مصر في باكستان، بالسيناتور ساردار أياز صادق، رئيس البرلمان الباكستانى، حيث نقل تحيات الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب.

وأعرب السفير عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، ولاسيما العلاقات البرلمانية من خلال تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الباكستانية وتبادل الزيارات النيابية.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الباكستانى اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التى تجمعها بمصر، مشيراً إلى وجود فرص متعددة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

كما تطرق اللقاء لمناقشة التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط، والجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى لبنان وقطاع غزة واحتواء التصعيد.