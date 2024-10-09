الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مرموش مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

مرموش
مرموش

أعلنت لعبة FC25 عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الألماني، حيث يتواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت ضمن القائمة، إلى جانب هاري كين ووايكل أوليس من بايرن ميونيخ.

txt

مدرب وادي دجلة السابق: عمر مرموش كان مثل صلاح في الناشئين

txt

ليفربول يراقب مرموش وسط احتمالية رحيل صلاح

txt

بينافس ديناصورات.. تعليق عمرو أديب على تألق عمر مرموش (فيديو)

سوف يحصل الفائز بجائزة أفضل لاعب على بطاقة خاصة مطورة في طور Ultimate Team باللعبة. 

يُذكر أن مرموش كان قد نافس على الجائزة في العام الماضي لكنه لم يتوج بها، ورغم ذلك حصل مؤخرًا على بطاقة مطورة ضمن فريق الأسبوع الحالي.

ويعتلي مرموش  ترتيب هدافين الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

إحصائيات مرموش في سبتمبر

    عدد المباريات: 3

    الأهداف: 5

    التمريرات الحاسمة: 2

    عدد الدقائق: 265

    نسبة التمريرات الصحيحة: 80%

مواد متعلقة

مدرب وادي دجلة السابق: عمر مرموش كان مثل صلاح في الناشئين

ليفربول يراقب مرموش وسط احتمالية رحيل صلاح

بينافس ديناصورات.. تعليق عمرو أديب على تألق عمر مرموش (فيديو)

رضا عبد العال: الحُكم على آداء مرموش سيكون بنهاية الموسم

مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني

ميدو يكشف كواليس اكتشاف عمر مرموش في وادي دجلة

مرموش يتألق أمام بايرن ميونخ ويسهم بجميع أهداف فرانكفورت في مباراة مثيرة
الجريدة الورقية