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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب وادي دجلة السابق: عمر مرموش كان مثل صلاح في الناشئين

عمر مرموش
عمر مرموش

تحدث هشام زكريا، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، عن تألق عمر مرموش مع فريقه الحالي آينتراخت فرانكفورت الألماني، مؤكدا أنه يملك كل الامكانيات التي تؤهله للعب في أكبر المستويات.

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وقال هشام زكريا في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: عمر مرموش كان في الناشئين أثناء وقت تدريبي لوادي دجلة، وكان مثل صلاح في الناشئين والجميع تنبأ له بالتألق بعد ذلك.

وأضاف: ميزة عمر مرموش أنه يفكر في كرة القدم فقط، وهذا ما ينقص اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وتابع: أتوقع أن يتواجد عمر مرموش في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم القادم.

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