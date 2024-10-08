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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ليفربول يراقب مرموش وسط احتمالية رحيل صلاح

مرموش وصلاح
مرموش وصلاح

وجه نادي ليفربول أنظاره نحو النجم الدولي عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، الذي يقدم أداءً مميزًا خلال الموسم الحالي.
 

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فرانكفورت يفتح الباب لرحيل مرموش وسط اهتمام آرسنال وليفربول

اهتمام ليفربول

كتب فلوريان بليتينبيرج، الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، على حسابه في شبكة "إكس": "عمر مرموش موجود في قائمة اهتمامات نادي ليفربول، والريدز يراقبون وضعه عن كثب".


تمديد عقد مرموش

في الوقت نفسه، يسعى آينتراخت فرانكفورت لتمديد عقد مرموش مبكرًا حتى عام 2028، دون وضع أي شرط جزائي. وأوضح بليتينبيرج أن الأولوية القصوى للنادي هي الاحتفاظ بالمهاجم البالغ من العمر 25 عامًا حتى نهاية الموسم الحالي.


خيارات بديلة

وفي سياق متصل، كتب باتريك بيرجر، صحفي آخر بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، على حسابه في "إكس": "يستعرض نادي ليفربول عدة خيارات داخلية لخلافة محمد صلاح، بما في ذلك مراقبة كل من عمر مرموش وكريم أديمي من بوروسيا دورتموند".


يعيش عمر مرموش موسمًا رائعًا، حيث سجل 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن. يذكر أن نوتينجهام فورست وأستون فيلا قد أبدوا اهتمامهم بضم اللاعب خلال الصيف الماضي.
 

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