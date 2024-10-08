الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أبطال العالم يشاركون في أبوظبي "إتش إس بي سي" للجولف

بطولة أبوظبي إتش
بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي"

 أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي "إتش إس بي سي" للجولف، مشاركة الإيرلندي شين لوري بطل النسخة الـ 14 في عام 2019، إلى جانب نخبة من اللاعبين العالميين، في منافساتها المقررة على ملعب " ياس لينكس" بجزيرة ياس بأبوظبي في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل.

إقرأ أيضاً..

txt

أبو ظبي الرياضية تنقل مواجهة الأهلي وجوروماهيا في إياب دور الـ 32 بأبطال أفريقيا

وتعد البطولة المقبلة في أبوظبي أولى محطات التصفيات الختامية لجولة "دي بي ورلد"، وتعقبها بعد أسبوع، البطولة الختامية في عقارات جميرا للجولف بدبي.

 

 وتضم القائمة العديد من الأبطال العالميين، مثل روري ماكلروي، وجاستن روز، وآدم سكوت، وتومي فليتوود، وروبرت ماكنتاير، بطل "جينيسيس" اسكتلندا المفتوحة، وثريستون لورانس، المصنف حاليا في المركز الثاني ضمن تصنيفات السباق إلى دبي.

 وأحرز لوري خلال 2024، نجاحات استثنائية، إذ حقق 13 مركزا ضمن أفضل 20 نتيجة عالميا، بما في ذلك المركز السادس في كل من النسخة الـ 152 للبطولة المفتوحة، وبطولة بي جي إيه، كما تقاسم الفوز مع روري ماكلروي في بطولة زيورخ الكلاسيكية في نيو أورليانز ضمن جولة بي جي إيه.

مواد متعلقة

ميجان ماركل تتألق بالألماس من كارتييه في أحدث ظهور

طفرة تهدد النساء بضعف الخصوبة .. تفاصيل

Crazy Raccoon يفوز بلقب بطولة Overwatch 2 بكأس العالم للرياضات الإلكترونية

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

عائلة سيمبسون.. ملك التنبؤات

حنان أبو الضياء تكتب رئيسة أمريكا فى السينما من الخيال إلى كامالا هاريس

بايدن.. «حكم السن»

بني ياس الأماراتي يتعاقد مع نجم ليفربول الاسبق
الجريدة الورقية