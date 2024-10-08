جيش الاحتلال ينفذ غارتين تجاه الضاحية الجنوبية لبيروت

ذكرت وكالة روسيا اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحسب المعلومات الأولية فإن الغارة الأولى استهدفت منطقة قريبة من حارة حريك، أما الغارة الثانية فاستهدفت المنطقة الواقعة بين تحويطة الغدير وبرج البراجنة.

وكشف الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا وعكا، بعد كلمة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بالتزامن مع خطاب قاسم، سمع دوي صافرات الإنذار في حيفا، حيث تم رصد إطلاق وابل كثيف من الصواريخ، كما طلب من السكان الدخول إلى المناطق المحمية.

وذكرت القناة 12 أن ما لا يقل عن 5 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا والكريوت.