الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الخارجية الإيرانية: إذا هاجمتنا إسرائيل سنرد دون تسرع

وزير الخارجية الايراني
وزير الخارجية الايراني

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إنه "إذا هاجمتنا إسرائيل فسنواجهها بكل قسوة وسنرد في الوقت والمكان المناسبين على أي هجوم دون تسرع.

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وبحسب"روسيا اليوم"، قال عراقجي في تصريح إن "معركة طوفان الأقصى أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين يعلمون أن صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها.
وشدد على أن "على الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا ولن نتردد ولن نتأخر في الرد"، مؤكدا "أننا سنرد على أي هجوم على مؤسساتنا أو البنى التحتية".
وأوضح عراقجي بأن "الحكومة الإيرانية ثابتة على دعمها لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر"، معتبرا أن "عملية 7 أكتوبر أعادت إسرائيل 70 عاما إلى الوراء.

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