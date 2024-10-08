بعد مرور عام على الحرب..الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على الأراضي الفلسطينية

عام مضى على اندلاع الحرب في قطاع غزة والتي شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي لازالت حتى اليوم والتي أسفرت عن سقوط الالاف من الشهداء والمصابين من القطاع، بل تمثلت جرائم الاحتلال أيضًا في اعتقال العديد من المواطنين في سجون الاحتلال.



ولم تتوقف جرائم جيش الاحتلال عند هذا الحد بل ارتكب أبشع المجازر باقتحام الأراضي المقدسة منها المسجد الأقصى، واقتحام المدن الفلسطينية وخروج المواطنين من منازلهم وهدمها، الأمر الذي جعل غزة تعيش في مأساة إنسانية كبيرة ولاسيما مع دخول فصل الشتاء.

وتعددت جرائم الاحتلال حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين في بلدة كفر عقب، شمال مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مدرسة وكلية الأمة ومقر محافظة القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من محافظة طوباس.

وشن الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء شملت 30 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين عند محطة لتعبئة المياه شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة إلى 27 مواطنًا، ولاتزال عمليات البحث والإنقاذ جارية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الانقاض.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.