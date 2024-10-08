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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حسام عاشور: عبد المنعم الوحيد القادر على اللعب في جيل الأهلي الذهبي

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

تحدث حسام عاشور نجم الأهلي السابق عن اللاعب القادر على المشاركة رفقة جيل الأحمر الذهبي.

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وقال حسام عاشور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، جيل الأهلي أثناء تواجدي مع الفريق كان قوي بشكل كبير.

وأضاف، محمد عبد المنعم هو القادر على اللعب وسط هذا الجيل الكبير رغم تواجد وائل جمعة وأحمد السيد وشادي محمد.

وتابع، مانول جوزيه كان يحب أحمد السيد بشكل كبير وكان دائمًا يلقب بـ"ميسي".

وأكد، شاركت بشكل أساسي مع منتخب مصر فترة المدرب الأمريكي بوب برادلي، وكان يمنحني الثقة دائمًا.

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